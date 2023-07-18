مصر الخير: التحالف الوطني للعمل الأهلي يضمن جودة الخدمات المقدمة للمستحقين

قال الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عمل على ضمان جودة الخدمات المقدمة للمستحقين، موضحًا: "نعتبر المواطنين مستحقين وليسوا مستفيدين، وبالتالي، فإننا ننتهج المدخل الحقوقي معهم".

وأضاف "رفاعي"، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "اكسترا نيوز"، أن كل المبادرات التي تبناها التحالف تحمل المشاركة والحب، مثل "كتف في كتف"، ومبادرة "خيرك سابق"، مشددًا على أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يحترم ويقدر المستحق.

شهر رمضان

وتابع الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير: "في شهر رمضان، كان هناك اهتمام كبير بجودة الكرتونة الغذائية وشكلها وأن تصل للمستحق بشكل جيد، وضمان عدم تكرار الخدمة، وذلك في إطار عملية متكاملة، وبالتالي فقد تغير العمل الأهلي والخيري في مصر منذ تأسيس التحالف الذي أصبح عنصرا فعالا على الأرض".