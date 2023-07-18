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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأورمان: التنسيق عبر قاعدة البيانات عاد بالفائدة على الفئات الأكثر احتياجا

محمود فؤاد نائب رئيس
محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان

قال محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي أفاد الجمعية على العديد من المستويات، عبر التعاون وعمل البروتوكولات مع العديد من المؤسسات الكبرى لخدمة الناس.

 

وأضاف خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن التحالف لم يطلب منا سوى التشاور والتنسيق فقط، وما يثار من شائعات أن التحالف "سيضم الجمعيات له" غير صحيح، نحن للمرة الأولى نجلس معا.

 

 قاعدة البيانات

 

وذكر أن التنسيق بهذا الشكل عبر قاعدة البيانات عاد بالفائدة على الفئات الأكثر احتياجا، حيث اكتشفنا أن بعض المستفيدين يحصلون على 5 رواتب من 5 مؤسسات، وآخرين لا يعرفون كيف يحصلون على الدعم، لكن بعد التنسيق وصل الدعم للمستحق.

الأورمان التحالف الوطني للعمل الأهلي أحمد الطاهري

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