مصطفى زمزم: قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يضمن حقوقا ومكتسبات للتحالف

قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إنّ قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تضمن حقوقاً ومكتسبات للتحالف، وهو ما يمثل قيمة مضافة كبيرة.

وأضاف "زمزم"، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "اكسترا نيوز"، أن الجامعات الكبرى على الصعيد العالمي تقوم على المجتمع المدني، وبالتالي، فإن المجتمع المدني في مصر يجب أن يتجه إلى قضايا البحث العلمي وإنشاء الجمعيات الأهلية.

الجامعات الأهلية

وتابع رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، أن المجتمع المدني في مصر يجب أن يتجه إلى إنشاء الجامعات الأهلية وليس الدولة فقط، لأن أكبر الجامعات والمستشفيات في العالم قائمة على أموال الجمعيات الأهلية، وبالتالي، يجب الخروج من دائرة القضاء على الفقر متعدد الأبعاد والعمل على الإعانات والأمن الغذائي إلى الوصول لاستراتيجية مختلفة، وبخاصة أن التعليم هو أساس أي تنمية وتطوير على مستوى الدول كلها، ثم مجال الصحة الذي يشهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة.