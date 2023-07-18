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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

%80 من المساحات المستهدفة| الزراعة: محصول القطن مبشر بالخير هذا الموسم

القطن
القطن

أكد الدكتور وليد يحيي وكيل معهد القطن التابع لوزارة الزراعة، أن مساحات زراعة القطن هذا الموسم مبشرة بالخير، إذ تم زراعة 254 ألف فدان وهذا مايقرب من 80% من المساحات المستهدفة، موضحًا أنه تم زراعة حوالى 7 أصناف على النطاق التجاري. 

 

أصناف جديدة

 

وأوضح "يحيي" خلال تصريحات ل "صدي البلد"، أن صنف جيزة 86 مزروعا فى محافظة البحيرة ، وصنف جيزة 97 مزروعا بمحافظات الصعيد والمنوفية، أما صنف جيزة 92 مزروعا بمحافظة دمياط ، وصنف جيزة 96 بمحافظة كفر الشيخ، صنف جيزة 94 مزروع فى محافظات السويس ، والغربية والشرقية وسيناء، مشيرا إلى أن صنف جيزة 98 هو صنف جديد تم زراعته بمحافظة سوهاج. 

 

وأشار "وكيل معهد القطن" إلي أن الحالة النباتية لمحصول القطن جيدة جدا ولا توجد أي أمراض أو اصابات حشرية هذا الموسم ، حيث ينفذ مزارعو القطن جميع توصيات وزارة الزراعة ببرنامج المكافحة والوقاية بحرفية شديدة جدا.

 

وأضاف أن الموجات الحرارية الشديدة يمكن أن تؤثر على القطن لذا نوجه نصائح للمزارعين بضرورة تقريب فترة الرى بين النباتات وعدم تعطيشها حتى لا يؤدي إلي سقوط الأزهار أو اللوز .
 

الزراعة التعاقدية

 

ومن ناحيته أوضح وزير الزراعة أن القطن محصول استراتيجي ويجب التوسع في الزراعة التعاقدية مع التزام الشركة القابضة للغزل والنسيج بتسويق الأقطان من خلال المزادات لضمان أعلى سعر للفلاح يشجعه على التوسع في زراعته المواسم القادمة لتلبية احتياجات التصنيع المحلى في ظل النهضة التى تشهدها مصر لتطوير صناعة الغزل والنسيج لتخفيف الاستيراد.

 

القصير أكد أيضا أهمية تشكيل لجنة فنية من الثلاث وزارات للتواصل مع مسئولي البورصة لبحث مدى إمكانية تسويق القطن من خلال البورصة السلعية تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

القصير أشاد بالتعاون والتنسيق بين وزارات الزراعة والصناعة وقطاع الأعمال والذي اثمر عن نجاح منظومة تسويق القطن للعام الرابع على التوالى بما يحقق مصلحة الفلاح.

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