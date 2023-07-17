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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: استغلال الأصول بشكل اقتصادي لتحقيق عائد مادي يتناسب مع مقوماتها وإمكانياتها

صدى البلد

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تفقد الأصول التابعة لها بالمحافظات المختلفة، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة المتابعة المستمرة والوقوف على الطبيعة والتأكد من قيامها بدورها على الوجه الأكمل، وتحقيق العائد الاقتصادي المناسب.

 

وتفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور خالد السلاموني رئيس قطاع الإنتاج، مزرعتي البوصيلي، وإدفينا بمركزي رشيد وادكو، حيث تبلغ إجمالي مساحة مزرعه البصيلي حوالي  255 فدانا،  فضلا عن المعمل المركزي للمناخ والبالغ مساحته 100 فدان، كما تبلغ مساحة مزرعه إدفينا حوالي 400 فدان.

 

وأكد صالح أن هناك توجيهات وتكليفات من وزير الزراعة باستمرار تلك الجولات والوقوف علي الطبيعه على أداء الجهات التابعه للوزارة والتأكد علي قيامها باداء أعمالها بانتظام والالتزام في العمل والتأكد من استغلالها بشكل اقتصادي لتحقيق عائد  مادي يتناسب مع مقوماتها وإمكانياتها، مشيرا الى ان تلك الجولات مستمره في جميع المواقع علي مستوي الجمهورية للوصول إلى الاستغلال الأمثل للأصول وتحقيق العائد المادي العادل.

الزراعة العائد الاقتصادى سعيد صالح محافظات قطاع الانتاج السيد القصير وزير الزراعة

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