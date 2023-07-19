بعد تكفل برلماني بمصاريف دراسة ابنها..أم ياسين لم تتمالك دموعها على الهواء

أعلن أشرف أمين عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة، استجابة حزب مستقبل وطن لحالة الطفل ياسين، الذي رفض والده استصدار شهادة ميلاد له حتى يلتحق بالمدرسة، قائلا: "بمشيئة الله، التقديم سيكون في أقرب مدرسة للبيت، لأننا نتحدث عن حالة استثنائية وسنتكفل بكل المصروفات من الألف للياء، حيث سينطبق على الأم شروط المرأة المعيلة".

وأضاف "أمين"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة ببرنامج "٩٠ دقيقة" المذاع عبر فضائية المحور: "الام تحملت كل مسؤوليات الرجل، وستدرج معنا ضمن لجنة المشاركة المجتمعية في حزب مستقبل وطن، وسنحصل على رقم هاتفها ونتواصل معها، وممش هتشيل هم أي حاجة تخص ياسين وإخوته .. حتى لو 20 سنة".

وتابع: "لا نمنح صدقة جارية، لكننا نهتم بالتعليم وبحالة الطفل ياسين، أنا رجل تربوي ومهتم بالتعليم كما أنني عضو في لجنة البحث العلمي، وخلال أسبوع سنبلغكم بما فعلناه مع الأسرة خلال أسبوع".

وبكت الأم على الهواء فرحا باستجابة حزب مستقبل وطن، وتدخلت الإعلامية بسمة وهبة، حيث قدمت للطفل شنطة المدرسة وبها بعض المستلزمات المدرسية مثل الكشاكيل والأقلام، قائلةً: "والله العظيم إحنا بنشتغل عشان اللحظات دي، مبسوط يا روحي؟! هتروح المدرسة وتبقى مع زملائك؟!.

ووجهت بسمة وهبة رسالة على الهواء لوالد الطفل، قائلة: "أنت جحدت بابنك، وربنا بيقعده للبني آدم، ومش ممكن ربنا هيسيبك، ألا تخاف الله؟! ده الناس بيساعدوها بكل حب عشان ياخدوا ثواب، وعشان حسوا إنه ابنهم، وأنت أبوه الحقيقي معملتش كده، والفيديو اللي بعتهولك ابنك يقطع القلب وأنت لا سألت فيه، أنت جبروت؟! قلبك حجر؟!".