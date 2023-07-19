عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد تكفل برلماني بمصاريف دراسة ابنها..أم ياسين لم تتمالك دموعها على الهواء

صدى البلد

أعلن أشرف أمين عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة، استجابة حزب مستقبل وطن لحالة الطفل ياسين، الذي رفض والده استصدار شهادة ميلاد له حتى يلتحق بالمدرسة، قائلا: "بمشيئة الله، التقديم سيكون في أقرب مدرسة للبيت، لأننا نتحدث عن حالة استثنائية وسنتكفل بكل المصروفات من الألف للياء، حيث سينطبق على الأم شروط المرأة المعيلة". 

تخلى عنه والده.. استخراج شهادة ميلاد للطفل ياسين.. وبرلماني يتكفل بمصاريف دراسته

ايه ده.. انفعال شديد من بسمة وهبة على الهواء لهذا السبب

وأضاف "أمين"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة ببرنامج "٩٠ دقيقة" المذاع عبر فضائية المحور: "الام تحملت كل مسؤوليات الرجل، وستدرج معنا ضمن لجنة المشاركة المجتمعية في حزب مستقبل وطن، وسنحصل على رقم هاتفها ونتواصل معها، وممش هتشيل هم أي حاجة تخص ياسين وإخوته .. حتى لو 20 سنة". 

 

وتابع: "لا نمنح صدقة جارية، لكننا نهتم بالتعليم وبحالة الطفل ياسين، أنا رجل تربوي ومهتم بالتعليم كما أنني عضو في لجنة البحث العلمي، وخلال أسبوع سنبلغكم بما فعلناه مع الأسرة خلال أسبوع". 

 

وبكت الأم على الهواء فرحا باستجابة حزب مستقبل وطن، وتدخلت الإعلامية بسمة وهبة، حيث قدمت للطفل شنطة المدرسة وبها بعض المستلزمات المدرسية مثل الكشاكيل والأقلام، قائلةً: "والله العظيم إحنا بنشتغل عشان اللحظات دي، مبسوط يا روحي؟! هتروح المدرسة وتبقى مع زملائك؟!. 

 

ووجهت بسمة وهبة رسالة على الهواء لوالد الطفل، قائلة: "أنت جحدت بابنك، وربنا بيقعده للبني آدم، ومش ممكن ربنا هيسيبك، ألا تخاف الله؟! ده الناس بيساعدوها بكل حب عشان ياخدوا ثواب، وعشان حسوا إنه ابنهم، وأنت أبوه الحقيقي معملتش كده، والفيديو اللي بعتهولك ابنك يقطع القلب وأنت لا سألت فيه، أنت جبروت؟! قلبك حجر؟!".

طفل الطفل ياسين دراسة شهادة ميلاد اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من محمد عبد المنعم بعد عقوبة الأهلي.. شاهد

تعليق مؤثر من شيكابالا عقب انضمام إمام عاشور للأهلي

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن انضمام رضا سليم للأهلي

رقم مفاجأة.. قيمة انتقال إمام عاشور للأهلي..فيديو

أول رد فعل من إمام عاشور بعد إعلان انتقاله إلى النادي الأهلي

درجة الحرارة 54.. القبة الحرارية تضرب مصر وهذا موعد انكسار الموجة

تعبيرًا عن غضبه| تصرّف مفاجئ من شيكابالا تجاه إمام عاشور

لو حدث هتبقى مفاجأة.. شوبير يكشف اقتراب الأهلي من ضم صفقة سوبر

ترشيحاتنا

رغم الارتفاع العالمي.. تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

بريطانيا تعتزم تحديث صواريخها النووية.. ما الأمر؟

أخبار مصر على مدار 24 ساعة..السيسي يتابع الإستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني

صفقة القرن.. أول تعليق من نجم الأهلي السابق على ضم إمام عاشور

بقوة 6.5 درجة.. زلزال شديد يضرب مناطق في أمريكا الوسطى

إعلامي شهير يُواسي الزمالك: متزعلوش.. فرّطوا في إمام عاشور ولكم الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمشروبات والأعشاب.. كيف يمكنك علاج الضغط المنخفض؟

بفرو من الأكمام.. إطلالة ساحرة للإعلامية بوسي شلبي في بيروت

من 3 لـ6 شهور|هاني الناظر يكشف عن زيت يساعد على كثافة الشعر وإنباته

فك لغز العثور على جثة رضيعة لفظتها أمواج البحر في إسبانيا

فيديو

قرصة ودن.. منتج يعترف بعمل سحر لـ فيفي عبده.. وهذا رد الأزهر|فيديوجراف

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ