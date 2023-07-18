ايه ده.. انفعال شديد من بسمة وهبة على الهواء لهذا السبب

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على قيام رجل بالتعدي بالضرب على سيدة في الشارع بمحافظة البحيرة .

وانفعلت الإعلامية بسمة وهبة بشكل كبير على الهواء، قائلة :"إيه ده وإزاي محدش أتحرك يمنع الرجل ده من ضرب السيدة ".

وقالت بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة" المذاع على قناة " المحور "، :" دي واحدة ست تعرضت للضرب، والرجل فضل يضرب في السيدة بعدما وقعت على الأرض ".

وتابعت بسمة وهبة :" محدش اتحرك من الرجالة اللي موجودة في الشارع عشان ينقذ السيدة"، مضيفة :" إخص عليكوا ".

واكملت بسمة وهبة :" هذا الرجل ضرب هذه السيدة ضرب مبرح وكان هناك عدد كبير من الرجال لم يفعل شيئا وهؤلاء ليسوا رجال ".