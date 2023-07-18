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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

دعم فوري من وزارة الرياضة لمحترف في الملاعب الفرنسية |شاهد

بسمة وهبة وعلي اديب
بسمة وهبة وعلي اديب

استضافت الإعلامية  بسمة وهبة، لاعب كرة قدم مصري يلعب في أحد الأندية الفرنسية اسمه “علي أديب”.

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وقال علي أديب، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، "أنا بلعب في نادي محترفين في فرنسا، ومستمر في مسيرتي الكروية".

وأضاف علي أديب "بدأت في ممارسة كرة القدم منذ أن كان عمري 5 سنوات، وركزت في المجال"، معلقا "والدتي هي الداعم الأول لي".

وتابع علي أديب "انا بحب بلدي مصر، وأتمنى ألعب في المنتخب"، مؤكدا "لم يتواصل معي أحد من المسؤولين على كرة القدم في مصر في اتحاد الكرة أو المنتخب".

ومن جانبه، قال محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، "وزير الرياضة وجه المعنيين في الوزارة بالتوصل مع اتحاد الكرة والمعنيين بالجانب الفني بالمنتخبات المصرية من أجل الاهتمام باللاعب المصري علي أديب".

وتابع محمد الشاذلي، في مداخلة هاتفية مع بسمة وهبة "قمنا بتنفيذ المشروع القومي للموهبة والبطل الاولومبي ونبحث عن المواهب في كافة محافظات الجمهورية".

وأكمل محمد الشاذلي:" سيتم التواصل مع اللاعب علي أديب بشكل فوري من أجل دعم موهبته ".

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