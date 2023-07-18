تخلى عنه والده.. استخراج شهادة ميلاد للطفل ياسين.. وبرلماني يتكفل بمصاريف دراسته

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، استخراج شهادة ميلاد للطفل ياسين صاحب الـ 6 سنوات بعد مناشدة والدته لرغبتها في دخول ابنها للمدرسة، وتخلي والده عنه.

واستضافت بسمة وهبة الطفل ياسين ووالدته، ووجهت والدة الطفل ياسين الشكر إلى الإعلامية بسمة وهبة ووزارة الداخلية.

ومن جانبه قال النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أنه سيتم التقديم للطفل ياسين في أقرب مدرسة من سكنه".

وتابع أشرف أمين في مداخلة هاتفية مع بسمة وهبة في برنامج “ 90 دقيقة ” المذاع على قناة “ المحور ”:" ووف نتكفل بمصاريف الطفل يايسين من الألف للياء لأن والدة الطفل ياسين ينطبق عليها شروط المرأة المعيلة ".

وأكمل أشرف أمين :" سنتواصل مع والدة الطفل ياسين ومش هتشيل هم خالص وسيتم التكفل بمصاريف دراسة الطفل ياسين طوال المراحل الدراسية ".