السوشيال ميديا.. كهربا لمدافع النادي الأهلي: هضربك المرة الجاية.. وهاشتاج العام الجديد 1445 يتصدر التريند الأول احتفالا بالسنة الهجرية

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

تعليق ساخر من لاعب الزمالك السابق عقب انضمام إمام عاشور للنادي الأهلي

علق شوقي السعيد، لاعب نادي الزمالك السابق، علي انضمام اللاعب إمام عاشور إلي النادي الأهلي، قادمًا من ميتيلاند الدنماركي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوقي السعيد عبر خاصية “الاستوري”: “مرحبا بكم في نادي المبادئ”.

هاشتاج العام الجديد 1445 يتصدر التريند الأول احتفالا بالسنة الهجرية

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج العام الجديد 1445، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك للاحتفال بالعام الهجري الجديد 1445.

وتصدر هاشتاج العام الجديد 1445، التريند الأول عبر قائمة الأكثر تداولًا بتويتر.

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

وجه محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، رسالة إلي محمد عبد المنعم مدافع الفريق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر كهربا فيديو يجمعه مع محمد عبد المنعم عبر خاصية الاستوري، وعلق كاتبًا: “هضربك المرة الجاية مفيش هزار”.

محمد صلاح يهنئ متابعيه بالعام الهجري الجديد

هنأ محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، المتابعين بمناسبة العام الهجري الجديد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب محمد صلاح عبر خاصية الاستوري: “كل عام والأمة الإسلامية بخير وسعادة بمناسبة العام الهجري الجديد”.