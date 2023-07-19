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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق ساخر من لاعب الزمالك السابق عقب انضمام إمام عاشور للنادي الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور

علق شوقي السعيد، لاعب نادي الزمالك السابق، علي انضمام اللاعب إمام عاشور إلي النادي الأهلي، قادمًا من ميتيلاند الدنماركي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوقي السعيد عبر خاصية “الاستوري”: “مرحبا بكم في نادي المبادئ”.

وأعلن النادي الأهلي رسميا عن ضم إمام عاشور قادما من نادي ميتلاند الدنماركي لمدة 5 مواسم قادمة.

يأتي ذلك بعد ما أعلن نادي ميتلاند الدنماركي انضمام إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي رسميًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المدير الرياضي لـ ميتلاند عبر الموقع الرسمي لناديه "نشعر بالحزن لأننا لا نستطيع تعويض إمام عاشور، هو لاعب موهوب ذو مستقبل كبير".

وأنهى أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة كافة التفاصيل الخاصة بضم اللاعب وتوقيع العقود.

شوقي السعيد الزمالك امام عاشور النادي الأهلي الأهلى عاشور ميتيلاند الدنماركي

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