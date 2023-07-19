قرارات لجنة المسابقات| إيقاف لاعب الزمالك.. وعقوبة على 378 مشجعا من الإسماعيلي

قررت لجنة المسابقات برابطة الأندية تحت إشراف عامر حسين عضو اتحاد الكرة إيقاف عدد ٣٧٨ مشجع من جماهير الاسماعيلي مباراتين اعتبارا من الموسم الجديد نظرًا لما بدر منهم في مباراة الاتحاد السكندري.

كما تقرر إيقاف كلاً من حاتم محمد سكر لاعب الزمالك مباراة و عبدالله مجدي لاعب بيراميدز مباراة للطرد لسابق إنذارهم .

كما تقرر تغريم نادي الداخلية ٢٠ ألف لنزول الجهاز و اللاعبين الملعب للاحتفال بالهدف التالت والرابع خلال مباراة فريقهم أمام أسوان.

الأهلي يواجه حرس الحدود في ليلة الاحتفال بالدوري

يلاقي الأهلي نظيره حرس الحدود، في المباراة المقرر لها اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، ضمن الجولة 33 من عمر الدوري المصري.

ونجح الأهلي في حسم بطولة الدوري الممتاز للمرة 43 في تاريخه قبل 5 جولات من نهاية المسابقة.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 81 نقطة، بينما يحل حرس الحدود بالمركز 18 برصيد 24 نقطة.

ومن المقرر أن يتسلم الأهلي، درع الدوري بعد لقاء حرس الحدود، وفقا لما أعلنته رابطة الأندية المحترفة في بيان رسمي.