التحالف الوطني: أنفقنا 12 مليار جنيه على خدمات مقدمة لـ37 مليون مواطن

خلال 16 شهرا..

قال مصطفى زمزم عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن التحالف أنفق 12 مليار جنيه في 16 شهرا بخدمات مقدمة لـ37 ملايين مواطن هم الأكثر احتياجا ولا يستفيدون من الخدمات التي تقدمها الدولة.

وأكد عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، ضرورة وجود حوار بين منظمات المجتمع المدني، والوصول لشكل أو كيان اعتباري يضم كبريات الجمعيات الأهلية، ومن هنا جاءت فكرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وتابع عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وصل الآن لمكتسب مهم جدا، وهو قانون خاص بتنظيم عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.