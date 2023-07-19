عضو مجلس أمناء التحالف الوطني: وصلنا لمكتسب مهم جدا في العمل الأهلي التنموي

قال مصطفى زمزم عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي: “كنا ننتظر دائما فى كل اللقاءات والمنتديات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمل دعم للمجتمع المدني”، مشيرا إلى أن فكرة القيام بمبادرة للمجتمع المدني كانت فكرة وليدة اللقاء مع منتدي شباب العالم.

وأضاف عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه كان فى المنتدي توجيه للرئيس السيسي بضرورة وجود حوار بين منظمات المجتمع المدني، والوصول لشكل أو كيان إعتباري يضم كبريات الجمعيات الأهلية، ومن هنا جاءت فكرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وتابع عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وصل الأن لمكتسب مهم جدا، وهو قانون خاص بتنظيم عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.