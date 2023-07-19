الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجة ارتفاع درجات الحرارة.. تفاصيل

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استمرار لارتفاع درجات الحرارة فى أغلب أنحاء الجمهورية بسبب تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي على سطح الأرض، يصاحبه كتل هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط تؤدي إلى لتعديل فى قيم درجات الحرارة، ولكن تحمل بكميات كبيرة من بخار المياه.

مرتفع جوي

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أننا نتأثر أيضا بامتداد مرتفع جوي، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، وبالتالي يساعد على ارتفاع درجات الحرارة.

متى تنتهي موجة الحرارة؟

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة أعلي من المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام، بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات، لافتة إلى أن تلك الموجة مستمرة معنا على مدار هذا الأسبوع، والأسبوع القادم.