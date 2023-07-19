اقتصاد الإمارات | "المالية" تطلق خدمة رد الأرصدة المتبقية ببطاقات الدرهم الإلكتروني

بدأت وزارة المالية الإماراتية، تقديم خدمة مؤتمتة بالكامل لجمهور المتعاملين من الأفراد والمؤسسات عبر موقعها الإلكتروني تمكنهم من استرداد رصيد بطاقات الدرهم الإلكتروني .

وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام" قالت الوزارة إنه يتعين على من يرغب باسترداد المبالغ المالية المتبقية في تلك البطاقات الدخول إلى موقع الوزارة باستخدام الهوية الرقمية UAEPASS وتقديم طلب الاسترداد مرفقا به الثبوتيات المطلوبة، ومن ثم يتم تحويل الرصيد المتبقي في بطاقة الدرهم الإلكتروني إلى بطاقة جديدة يصدرها بنك أبوظبي الأول.

وأوضحت أنه يمكن الحصول أيضا من خلال الموقع على الدعم وطلب الاستفسارات من خلال مركز اتصال وزارة المالية أو على الرقم المجاني: 800533336، ومن خلال رقم التواصل المباشر 600525500 لخدمة العملاء في بنك أبوظبي الأول.