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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تحت 200 ألف جنيه.. سيارات دفع رباعي للبيع| صور

سيارات دفع رباعي
سيارات دفع رباعي مستعملة للبيع

دائما ما تكون أسعار السيارات التي تعمل بقوة الدفع الرباعي مرتفعة، خصوصا وإن كانت من الطرازات الحديثة موديل 2023 وبالتالي يصعب الآن على أي شخص الحصول على سيارة أحلامه في ظل الأسعار الخرافية التي نراها الآن وذلك بفضل الصعوبات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا خلال الفترة الماضية .

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سوزوكي بالينو بـ 130 ألف جنيه.. صور

يعرض موقع صدى البلد سيارات مستعملة تعمل بقوة الدفع الرباعي للبيع أسعارها تحت 200 ألف جنيه في سوق السيارات ومنها سيارة سانج يونج ، وسوزوكي فيتارا، ودايهاتسو تيريوس :

1- جيب شيروكي الـ 4×4

تستخدم سيارة  جيب شيروكي الـ 4×4  ناقل حركة أوتوماتيك ، وتحتوي على محرك سعة 3000 سي سي ، وتمكنت سيارة شيروكي موديل 1997 من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وبها دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

جيب شيروكي الـ 4×4 موديل 1997

تتوافر سيارة  جيب شيروكي الـ 4×4 موديل 1997 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 130 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة أجزاء السيارة وهيكلها الخارجي .

2- جيب رانجلر الـ 4×4

تحتوي سيارة جيب رانجلر الـ 4×4 علي محرك سعة 1600 سي سي، وتصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتعرض للبيع باللون الأحمر، وتمكنت رانجلر موديل 1984 من قطع مسافة تصل 120 ألف كيلو، وبها رخصة سارية لمدة 5 سنوات، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

جيب رانجلر الـ 4×4 موديل 1984 

جيب رانجلر الـ 4×4 موديل 1984 يصل سعرها في سوق السيارات المستعمل المصري الي 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

3- جراند تيريوس ذات الدفع الرباعي

تباع سيارة ديهاتسون جراند تيريوس ذات الدفع الرباعي  باللون الأخضر، وتمكنت تيريوس من قطع مسافة تصل الي 200 ألف /كم، وتستخدم جراند موديل 1999 ناقل حركة مانيوال، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية او خارجية" فابريقة"، وبها رخصة سارية لمدة عام .

سيارة ديهاتسون جراند تيريوس ذات الدفع الرباعي موديل 1999 

تأتي سيارة ديهاتسون جراند تيريوس ذات الدفع الرباعي موديل 1999 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 153 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

4- سوزوكي فيتارا بقوة الدفع الرباعي

تمكنت سيارة سوزوكي فيتارا التي تعمل بـ قوة الدفع الرباعي من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتستخدم فيتارا موديل 2004 علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتباع باللون الأزرق، ويوجد بها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة 7 شهور .

 سوزوكي فيتارا بقوة الدفع الرباعي موديل 2004

تقدم سيارة  سوزوكي فيتارا بقوة الدفع الرباعي موديل 2004 للبيع بسعر 188 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب هيكل السيارة وأداء المحرك .

5- سانج يونج موسو الـ 4×4

تنتمي سيارة سانج يونج موسو موديل 1995 الي فئة السيارات التي تعمل بقوة الدفع الرباعي ، لذلك هي تحتوي علي محرك سعة 3000 سي سي، مكنها من قطع مسافة تصل الي 140 كم/ساعة، تستخدم سانج يونج موسو الـ 4×4  ناقل حركة أوتوماتيك ، وتباع باللون الفضي، وبها رخصة سارية لمدة عام، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

سانج يونج موسو الـ 4×4 موديل 1995

تباع سيارة سانج يونج موسو الـ 4×4 موديل 1995 داخل سوق المستعمل المحلي بسعر 200 الف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة أجزاء السيارة الداخلية والخارجية .

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