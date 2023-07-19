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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

صراخ ورعب.. حكاية أسماك القرش الزرقاء بشاطئ هذه الدولة

صدى البلد

مع ارتياد الكثير للشواطئ تزامنا مع فصل الصيف وفي مشهد بات متكرراً في الآونة الأخيرة لكنه لن يصبح مألوفاً من فرط الرعب الذي يبثه في قلوب من يعيشونه أو حتى يرونه من بعيد، أصيبت مجموعة من المصطافين كانوا يسبحون في المياه الضحلة بالقرب من شاطئ في بورتبو بمنطقة كاتالونيا، شمال شرق إسبانيا، بحالة من الرعب عندما فوجئوا بـأسماك قرش تسبح أمامهم.

وتأتي الواقعة المرعبة بعد زيادة حادة في أسماك القرش التي شوهدت قبالة سواحل الشواطئ الإسبانية والتي أرعبت السياح والسكان المحليين على حد سواء.

وحسب مقطع فيديو متداول لصراخ المصطافين بعد مشاهدة اثنين من أسماك القرش الزرقاء على بعد أقدام قليلة منهم قرب الشاطئ.

واندفع السباحون على الفور إلى الشاطئ فارين من الأسماك المفترسة، فمنهم من استطاع بمفرده بلوغ بر الأمان ومنهم من لجأ إلى الوقوف على منصة للألعاب المائية بالبحر حتى تم إنقاذهم بمساعدة زوارق الكاياك الصغيرة دون الإبلاغ عن إصابة أحد منهم.

وبعد نشر لقطات من الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد عمدة بورتبو جايل رودريجز أن "شاطئ بورتبو آمن تماما"، لافتاً إلى أنه غالبا ما يتم رصد أسماك القرش الزرقاء بعيدا عن الشواطئ في البلدية لأن موطنها الأصلي في المنطقة.

القرش الأزرق
ولا يعتبر الحادث أول مشاهدة لسمك قرش قبالة الساحل الكاتالوني هذا العام، ففي 23 يونيو، تم حظر الدخول في ثلاثة شواطئ في الكنار بسبب وجود اثنين من أسماك القرش الزرقاء.

ويمكن أن يصل طول القرش الأزرق إلى 13 قدما، كما يمكن أن يصل وزنه إلى 450 رطلاً، لذا تم إدراج هذا النوع على أنه "تهديد وشيك" من قبل الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.

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