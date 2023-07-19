محمد بن سلمان يستقبل قادة آسيا الوسطى قبل القمة الخليجية.. فيديو

عرضت فضائية "العربية" مقاطع فيديو من استقبال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لرؤساء الوفود المشاركة في القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

استقبال ولي العهد السعودي لقادة الدول

وعرضت "العربية" صورًا مباشرة من استضافة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لعدد من قادة ووفود الدول في جدة قبل أن تنطلق أعمال القمة الخليجية الوسطى

واكتمل وصول وحضور قادة الوفود والدول المشاركة في القمة، واحدا تلو الآخر وسط استقبال حافل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إذ أن تلك القمة يتم استضافتها في جدة غرب المملكة العربية السعودية وستجمع دول مجلس التعاون الخليجي مع دول آسيا الوسطى.

وكان قد عُقد اللقاء التشاوري الـ 18 لقادة دول مجلس التعاون قبل أن تنطلق أعمال القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى والتي تهدف لتعزيز العلاقات بين الدول المشاركة، وضمان استدامة التشاور والحوار والتعاون المشترك بين مختلف هذه الدول.