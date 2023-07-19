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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القمة الخليجية الآسيوية..

بن سلمان: الناتج المحلي لدول الخليج وآسيا الوسطى2.3 تريليون دولار..ونتطلع للعمل معا

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بدء القمة الخليجية حيث قال "يسرني نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أن أرحب بكم في بلدكم الثاني، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا في قمتنا الأولى لما فيه خير دولنا".

وأضاف ولي العهد السعودي في كلمة خلال انطلاق أعمال القمة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى: تأتي القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى لتأسيس روابط واعدة تستند إلى إرث تاريخي.

وتابع : الناتج المحلي لدولنا يبلغ 2.3 تريليون دولار ونتطلع للعمل معا لفتح آفاق جديدة للاستفادة من الفرص المتاحة.

كما أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان،، أن التحديات التي يواجهها عالمنا تستلزم توحيد الجهود لمواجهتها، ونبارك خطة العمل المشتركة بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى.

وأضاف «نثمن إعلان دول آسيا الوسطى دعم ملف استضافة السعودية معرض إكسبو، كما أننا نواجه الكثير من التحديات ونؤكد أهمية عدم التدخل في الشؤون الداخلية».

ومن المقرر ان تبحث القمة الاولى لقادة مجلس التعاون ودول اسيا الوسطى تعزيز العلاقات وإيجاد نوع من الشراكة وتطوير الاليات لضمان استدامة التشاور والحوار وتطوير التعاون في مختلف المجالات.

وتأتي القمة الخليجية-الآسيوية بعد الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول اسيا الوسطى في الرياض 7 سبتمبر 2022.

وتضم دول اسيا الوسطى المشاركة في القمة، كلا من أوزبكستان و تركمانستان وطاجيكستان وقرغيزستان و كازاخستان.

أمير قطر يصل جدة للمشاركة في القمة الخليجية

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