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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمير قطر يصل جدة للمشاركة في القمة الخليجية

أمير قطر يصل جدة
أمير قطر يصل جدة

وصل  الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر, إلى جدة اليوم, للمشاركة في اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.

وكان في استقبال أمير قطر  بمطار الملك عبدالعزيز الدولي،  الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، و الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، و الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية  جاسم محمد البديوي.

كما شارك في الاستقبال  أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

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