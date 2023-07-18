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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان يهدي أمير قطر سيارة تركية الصنع.. شاهد

أردوغان يهدي أمير
أردوغان يهدي أمير قطر سيارة "توج" تركية الصنع.. شاهد

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، سيارة كهربائية تركية الصنع من طراز "توج”، هدية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد بدأ أمس الإثنين، جولة خليجية انطلقت من السعودية، قبل أن يواصل زيارته لكل من دولتي قطر والإمارات.

وفي وقت سابق، قام أردوغان بإهداء سيارة تركية الصنع من طراز "توج" لولي العهد ورئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان.

خلال زيارة أردوغان.. توقيع اتفاقيات في الطاقة والسلاح والاستثمار بين السعودية وتركيا

خلال زيارته السعودية.. أردوغان يهدي ولي العهد السعودي سيارة تركية الصنع

وبحسب ما أفادت به وكالة الأناضول التركية أن الرئيس أردوغان قدم سيارة باللون الأبيض لولي العهد عقب لقائهما الثنائي وترأسهما للمحادثات في قصر السلام بمدينة جدة، مشيرة إلى أن الزعيمين تفحصا السيارة لفترة في ساحة القصر.

أردوغان توج أمير قطر

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