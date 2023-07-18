أردوغان يهدي أمير قطر سيارة تركية الصنع.. شاهد

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، سيارة كهربائية تركية الصنع من طراز "توج”، هدية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد بدأ أمس الإثنين، جولة خليجية انطلقت من السعودية، قبل أن يواصل زيارته لكل من دولتي قطر والإمارات.

وفي وقت سابق، قام أردوغان بإهداء سيارة تركية الصنع من طراز "توج" لولي العهد ورئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وبحسب ما أفادت به وكالة الأناضول التركية أن الرئيس أردوغان قدم سيارة باللون الأبيض لولي العهد عقب لقائهما الثنائي وترأسهما للمحادثات في قصر السلام بمدينة جدة، مشيرة إلى أن الزعيمين تفحصا السيارة لفترة في ساحة القصر.