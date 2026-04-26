موعد امتحانات دبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026| ننشر جداول النظري والعملي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول امتحانات دبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء امتحانات المواد التحريرية لطلاب دبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026 (الصناعية - الصناعية الدولية ) نظام الثلاث سنوات الدور الأول من السبت 6 يونيو 2026 ، حتى السبت 13 يونيو 2026 ، على أن تبدأ الامتحانات العملية اعتبارا نم الأحد 14 يونيو 2026

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء امتحانات المواد التحريرية لطلاب دبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026 (التجارية - التجارية الدولية ) نظام الثلاث سنوات الدور الأول من السبت 6 يونيو 2026 ، حتى السبت 13 يونيو 2026 ، على أن تبدأ الامتحانات العملية والمعملية اعتبارا نم الأحد 14 يونيو 2026

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء امتحانات المواد التحريرية لطلاب دبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026 (الزراعية ) نظام الثلاث سنوات الدور الأول من السبت 6 يونيو 2026 ، حتى السبت 13 يونيو 2026 ، على أن تبدأ الامتحانات العملية والمعملية اعتبارا نم الأحد 14 يونيو 2026

وقررت أيضا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء امتحانات المواد التحريرية لطلاب دبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026 (الفندقية ) نظام الثلاث سنوات الدور الأول من السبت 6 يونيو 2026 ، حتى السبت 13 يونيو 2026 ، على أن تبدأ الامتحانات العملية والمعملية اعتبارا نم الأحد 14 يونيو 2026

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء امتحانات المواد التحريرية لطلاب دبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026 (الصناعية ) نظام الخمس سنوات الدور الأول من السبت 6 يونيو 2026 ، حتى الخميس 11 يونيو 2026 ، على أن تبدأ الامتحانات العملية اعتبارا من الجمعة 12 يونيو 2026

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 نظام (5 سنوات، 3 سنوات) بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك الإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج، وكذا جدول امتحانات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، بالإضافة إلى الجداول الخاصة بطلبة الدمج بكل نوعية.

وللإطلاع على جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ، يمكن الآن الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي:

https://ellibrary.moe.gov.eg/