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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمير قطر يناقش مع وزير خارجية الأردن قضية فلسطين وأزمة لبنان وسوريا

صدى البلد

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في العاصمة القطرية.

ونقل الصفدي رسالة من الملك عبدالله الثاني حول سبل تعزيز العلاقات وعدد من القضايا العربية والإقليمية. 

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وخلال اللقاء، استعرض الجانبان العلاقات الأخوية  بين الأردن وقطر، وسبل تعزيزها وتنميتها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حسبما كتب الصفدي عبر حسابه علي تويتر.

وكان الصفدي قد عقد، أمس الاحد، محادثات موسعة مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر.

وأكدت المحادثات استمرار العمل على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وبحثت عددا من القضايا العربية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع في لبنان.

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