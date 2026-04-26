قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليوم.. النطق بالحكم على المتهم بإنهاء حياة فتاة الخصوص لرفضها الارتباط به
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

اليوم.. النطق بالحكم على المتهم بإنهاء حياة فتاة الخصوص لرفضها الارتباط به

إبراهيم الهواري

تعقد محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي، اليوم الأحد، جلسة النطق بالحكم على المتهم بقتل ميرنا جميل فتاة الخصوص، المعروفة إعلاميا باسم ضحية الغدر بالخصوص، بعد إحالة المتهم في الجلسة الماضية لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، وحددت اليوم للنطق بالحكم.

الإحالة للمحاكمة الجنائية

وأحالت النيابة العامة المتهم ك ن د، 26 سنة، مبلط سيراميك، مقيم بالخصوص، في القضية رقم 3310 لسنة 2026 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 284 لسنة 2026 كلي جنوب بنها، لأنه في شهر مارس 2026  قتل عمدًا المجني عليها ميرنا جميل عبد التواب، مع سبق الإصرار والترصد وذلك في ريعان صباها، فبيت النية وعقد العزم على قتلها، على إثر رفضها وأسرتها طلبه بخطبتها، فتفكر بروية وصمم على تحقيق النية وجلس يشاهد ضحيته، فطوعت له نفسه الأمارة ووضع مخطط شيطاني أعقبه تدبير إجرامي لمدة تربو على الـ20 يوما.


وتابع أمر الإحالة، أن المتهم راح يبحث طوال كل تلك المدة عن أداة جريمة، فاختمر في وجدانه تنفيذ جرمه بسلاح أبيض سكين، قام بشرائه من إحدى المحال، وأعده وصولا لمأربه، وقصد مسكنها متسلحا به خافيا إياه بين طيات ملابسه وتتبع أثرها وكمن لها، بأن جلس في انتظار قدومها على إحدى المقاهي، وما أن أبصرها مترجلة بقارعة الطريق حتى ركض خلفها وباغتها من أمامها، واستل سكينه شاهرا إياه غادرا بها، وسدد لها طعنة بصدرها، وأتبعها بأخرى في بطنها، حتى أدرجها بدمائها، قاصدًا من ذلك قتلها، فأحدث ما بها من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
واختتم أمر الإحالة، أن المتهم أحدث بالمجني عليه محمد معتز شكري أبو زيد، الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن أشغاله الوظيفية مدة لا تزيد عن 20 يوما، باستخدام تلك الأداة، كما أن المتهم أحرز سلاح أبيض سكين، بدون مسوغ قانوني.

القليوبية محافظة القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة شبرا الخيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

