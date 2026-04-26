محمد دياب يكشف عن مشروعه الأمريكي المقبل «The Note» | تفاصيل

كشف المخرج محمد دياب عن ثاني أعماله الأمريكية بعد مسلسل مارفل الشهير Moon Knight أثناء ظهوره في حلقة برنامج "الضيف" مع محمد دسوقي رشدي، المذاع على قناة Modern MTI.

وقال محمد دياب: "نفسي أعمل أعمال إنسانية مثل الأفلام التي أحبها أكثر من أفلام الأبطال الخارقين. نفسي أعمل حاجة زي 678 واشتباك في أمريكا، وده المشروع اللي جاي واسمه The Note".

وأضاف دياب عن مشروعه المقبل: "المشروع بالتعاون مع نتفليكس، وأبطاله أمريكيون. قصته تتضمن جزءًا من تجربتي في أمريكا وأنا أعمل في فيلم مارفل، والانبهار بالحلم الأمريكي لغاية ما تحس إنه مش حقيقي".

والجدير بالذكر أن المخرج محمد دياب ينتظر عرض فيلم أسد، من بطولة محمد رمضان، رزان جمال، ماجد الكدواني، علي قاسم، إسلام مبارك، كامل الباشا، محمود السراج، وغيرهم.