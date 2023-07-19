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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اشترطت استئذان أهلها للعودة.. زوج يروي مأساته بعد مطالبة شريكة حياته بالطلاق

عمرو الزوج، الذي
عمرو الزوج، الذي قامت زوجته بأمضائه على قائمة زوجية بـ 400

كشف عمرو الزوج، الذي قامت زوجته بأمضائه على  قائمة زوجية بـ 400 ألف جنيه ورفعت عليه قضية طلاق، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل"، أن زوجتي من وقت ما حصل بينا خلاف وقعدنا سنة مبندخلش البيت مع بعض، لكن بعد كدة عقدت جلسة معاها خاصة أن الخلافات الزوجية كانت عادية بعد مروري بأزمة مالية خلال فترة كورونا وواجهت مشكلة في عملي.

 

وقال عمرو أنه اقترحت على زوجتي أن تتواجد مع والدها حتى اتمكن من حل مشاكل عملي، مؤكدا أنه كان هناك استمرار من عدم العمل لمدة سنة و 4 أشهر بدون دخل، ولكن بعد ذلك تم حل مشاكل العمل.

 

 اتحدث  مع أهلها

وتابع  الزوج، الذي قامت زوجته بأمضائه على  قائمة بـ 400 ألف جنيه ورفعت عليه قضية طلاق، أن زوجتي كانت ترى أن عملي الجديد لا يناسب طموحاتها ولا ترغب في العودة لمنزل الزوجية مرة أخرى واشترطت أن اتحدث  مع أهلها واستئذانهم من اجل عودتها معي.

 

 

قائمة زوجية برنامج “تفاصيل نهال طايل الخلافات الزوجية أزمة مالية

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