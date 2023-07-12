أصغر عريس في مصر : نزلت صور خطوبتي عشان أفرّح متابعيني

حل عبده ومنة أصغر عروسين في مصر، ضيوفا على برنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، وأكد عبده، أنه “احنا مش هنتجوز دلوقتي ولسة أمامنا مشوار طويل”.

وقال عبده، إنه بحب في منة طريقة تفكيرها، معلقا “أنا مكنتش هنزل حاجة عن موضوع خطوبتي لكن حبيت افرح المتابعين اللي عندي على الصفحة”.

اعتراض على الموضوع

وتابعت منة أصغر عروسة في مصر، أنه "إحنا في 3 ثانوي، ونعرف بعض بقالنا شهر، واتخطبنا بعد شهر.. في الأول كان فيه اعتراض على الموضوع من قبل أهلي لكن بعد ما كلمتهم عنه وافقوا وأقنعتهم".

