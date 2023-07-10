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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مطرب واتعرف عليها من شهر.. مفاجآت في خطوبة أصغر عروسين| فيديو

عريس ترند أصغر عروسين
عريس ترند "أصغر عروسين في مصر"

كشف عبده نجم، عريس ترند "أصغر عروسين في مصر"، حقيقة بلوغه وخطيبته 13 سنة، وحكاية الفيديو المنتشر على منصات التواصل الاجتماعي.

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وقال عبده نجم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "أنا وخطيبتي منة قدري عندنا 17 سنة، واتعرفنا على بعض في حفل عيد ميلاد منذ 30 يوما تقريبا، وتشاركنا في تقديم الحفلات سويا بعدما تعرفنا على بعض".

 

وأضاف: "إحنا مش قرايب ولا أي حاجة إحنا مطربين بنغني واتقابلنا في حفلة وعملنا فيديوهات مع بعض وأول ما نزلت كانت تريند"، لافتا إلى أنه مطرب ولديه فرقة موسيقية، معلقا «بصرف على منزلين، وبشتغل حاليا بجانب الدراسة أنا ومنة، والزواج سيكون بعد سنوات مقبلة.

 

وتابع: "أنا من الإسماعيلية ومنة من القاهرة، أنا فاتح بيوت وفيه ناس كتير وشغال معايا فرقة مكونة من 25 فردا".

ومن جانبها، قالت "منة"،: "إحنا في 3 ثانوي، ونعرف بعض بقالنا شهر، واتخطبنا بعد شهر.. في الأول كان فيه اعتراض على الموضوع من قبل أهلي لكن بعد ما كلمتهم عنه وافقوا وأقنعتهم".

 

وأشارت إلى أنها وعبده يقومان بالغناء في حفلات بجانب الدراسة، وقررت الخطوبة في هذا التوقيت بعد موافقة أهلها.

وفي ذات السياق، أوضح محمود نجم شقيق عبده أنه يعمل مديرا لأعمال شقيقه، في الفرقة المكونة من 25 فردا، مضيفا: عبده مشهور في الحفلات الشعبية، وفاتح بيوت كثيرة، وبيغني في أفراح شعبية، وهو متعلم مقامات ودارس موسيقى، وتفاجأنا بالهجوم اللي حصل علينا».


واختتم محمود نجم، شقيق عبده، تريند أصغر عريس: "أنا أكبر منه بـ8 سنوات، وأنا كنت بغني وشغال معاه في الفرقة حاليا ويعتبر مدير أعماله"، موضحا: "عبده تعرف على منة في حفلة عيد ميلاد وعملوا دويتو حلو".
 

عروسين أصغر عروسين الإعلامية عزة مصطفى الإسماعيلية عبده نجم

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