مقطع فيديو لـ عروسين في شهر العسل لن تتوقع أين ذهبا..شاهد

أثار مقطع فيديو لعروسين الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك فهما يقضيان شهر العسل بطريقة مختلفة حيث قررا أداء مناسك الحج بعد زواجهما هذا العام.

وأكد الزوج عبر مقطع الفيديو أن قضاء شهر العسل في مكة يعد الأفضل مقارنة بأي دولة في العالم، وأضاف أن اللقاء في بيت الله تكمن فائدته في تجديد الحب بين الزوجين ، أما الزوجة فقد أكدت أنه ليس هناك مكان يعد أفضل من الذهاب إلى مكة للسفر إليه .

https://www.tiktok.com/@a27mkh/video/7249842661031431425?_op=1&_r=1&_t=8dZkbY0snKQ

وقد وجه الزوجان كلا من الشكر والتقدير لكلا من رجال الأمن والحكومة، وذلك على خدمتهما لراحة ضيوف الرحمن والقيام بالتيسير عليهم.