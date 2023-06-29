مقطع فيديو على متن طائرة بريطانية يحصد ملايين المشاهدات.. شاهد

حصد مقطع فيديو لـواقعة غريبة على متن طائرة ملايين المشاهدات على تطبيق "تيك توك" وتيتر ليحصد نحو 30 مليون ، ، فقد شعرت الراكبة براكب خلفها يدغدغ ساقها بقدميه الحافيتين.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية نشرت الراكبة على حسابها في تيك توك مقطعا يظهرها "مصدومة" مما حصل، وذلك بعدما تمكن الراكب من الوصول إلى "مساحتها الشخصية" داخل المقصورة.

وقالت الراكبة : أنا مصدومة فمن المستحيل أن يقوم الناس بأمر كهذا فيعد أسوأ ما في الأمر أنني قد رأيته فيما بعد يرتدي أحذية رياضية.

أما عن أبرز تعليقات رواد السوشيال ميديا فقد جاءت كالتالي: " الأمر بمثابة جريمة"، فيما ذكر آخر "لا يحق له ذلك فقد تجاوز منطقة جلوسه".