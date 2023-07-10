فعلت هذا التصرف.. أم العريس تمنع عروسين من ارتداء الشبكة| شاهد

تصدر مقطع فيديو لحفل خطبة شاب على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت والدة العريس وهي تمنعه من وضع خاتم الزواج في يد خطيبته، وتمسك بيده بشدة، مما أثار ضجة واسعة على الإنترنت.

وفي الفيديو، ظهر الشاب وهو يحاول مساعدة خطيبته في ارتداء الذهب الخاص بها، لكن والدته ظلت تمنعه وتمسك بيده بشدة، في حين أظهرت العروس ملامح الغضب والانزعاج. وعلى الرغم من طلبات الشاب لوالدته بالابتعاد، إلا أنها لم ترضخ لرغبته وظلت بجواره طوال الحفل.

وظهر في الفيديو أيضاً تدخل فتيات أخريات بالحفل لمحاولة إبعاد والدة العريس عنه، ولكنها لم تفلت يدها عن ابنها وظلت تمنعه من وضع خاتم الزواج في يد خطيبته.

أثار هذا الفيديو جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتقد الكثيرون تصرفات والدة العريس واعتبروها غير مقبولة، في حين تساءل آخرون عن سبب هذا التصرف وما إذا كان هناك خلفية أسرية لهذا الأمر.

ويعكس هذا الحدث أهمية التوعية بالتصرفات الاجتماعية والأسرية، وضرورة التفاهم بين أفراد الأسرة وتجنب التصرفات التي قد تؤثر سلباً على العلاقات الأسرية والزوجية.