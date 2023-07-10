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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجديد حبس أم ونجلتها اخطتفتا زمزم وقتـ.ـلاها في سوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس ربة منزل خمسينية ونجلتها الثلاثينية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر اخطـ.ـتافهن "زمزم"، الصغيرة التي تم اختفاءها منذ يوم 14 يونيو الماضي، بمنطقة الساحل دائرة قسم طهطا شمالي محافظة سوهاج، وقتـ.ـلها وإلقاءها بترعة دائرة القسم.

 

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من كشف غموض العثور على جـ.ـثة الطفلة زمزم قاسم، التي مازالت خطاها في منتصف العقد الأول من العُمر، حيث كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل خمسينية ونجلتها الثلاثينية؛ لسرقة قرطها الذهبي، دائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

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تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود بلاغًا من المدعو "قاسم. م. ا- 34 عامًا- يقيم بدائرة القسم"، يوم 14 يونيو الماضي، يفيد باختفاء صغيرته زمزم، البالغة من العُمر 5 سنوات، أثناء لهوها أمام منزل أسرتها بمنطقة الساحل دائرة القسم.

وعقب نشر صورة الصغيرة المختفية، وردت إشارة من مديرية أمن محافظة أسيوط، مفادها العثور على جـ.ـثة لصغيرة في منتصف العقد الأول من العُمر قد تكون للصغيرة زمزم، غارقة بمياه ترعة دائرة المحافظة، وبالتعرف على الجـ.ـثة تم التأكد أنها الصغيرة المختفية قبيل عيد الأضحى.

وبتكثيف الإجراءات القانونية والتحريات تبين ان وراء ارتكاب الواقعة كلًا من:" س. م. ح- 52 سنة- وتقيم بمنطقة الساحل دائرة القسم، ونجلتها أ. ر. ج- 33 سنة- ربة منزل"، حيث اختطفا زمزم؛ لسرقة قرطها الذهبي، أثناء لهوها أمام منزل أسرتها.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمتين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافت المتهمة الأولى بقولها بمشاهدة الطفلة تلهو أمام المنزل مرتدية حلق ذهبي، فقامت باقتيادها إلى منزلها واستولت على الحلق ثم انهالت عليها ضربًا بقطعة خشبية على رأسها، ثم أشعلت الفرن والقت الجثة في النيران؛ وخوفًا من انتشار الرائحة وافتضاح امرهما ألقت بالجثة في مياه إحدى الترع، بمساعدة نجلتها المذكورة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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