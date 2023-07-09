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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يشيد بانتظام وانضباط امتحانات الثانوية العامة في سوهاج

وزير التعليم يتفقد
وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة

 قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اليوم الأحد، بتفقد عدد من لجان سير امتحانات الثانوية العامة ، وعدد من الكنترولات؛ للاطمئنان على تنفيذ الإجراءات والتعليمات الخاصة بالعملية الامتحانية.

 رافق الوزير والمحافظ خلال الزيارة الدكتور ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

واستهل الوزير والمحافظ زيارتهما بتفقد لجان مدرسة  قدري أبو حسين الثانوية التابعة لإدارة أخميم التعليمية، وذلك أثناء تأدية الطلاب الامتحان فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية رياضة، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

واطمأن الوزير، خلال تفقده اللجان بالمدرسة، على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدًا ضرورة تسهيل وتيسير جميع الإجراءات للطلاب وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب، موجهًا مراقبى اللجان على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات.

كما تأكد الوزير من قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، مؤكدًا على الاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة.

ووجه الوزير السادة الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

كما شهد الوزير والمحافظ مرور أفراد أمن اللجان بالعصا الالكترونية داخل اللجان للتأكد من عدم وجود أي أجهزة الكترونية مع الطلاب.

وقد حرص الوزير على تفقد حجرة الكنترول داخل المدرسة، واطلع على محضر فتح أظرف الأسئلة، والاطمئنان على مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال الكنترولات ولجنة الإدارة والتصحيح والمراجعة.

كما تفقد الوزير والمحافظ لجان الطلاب بمدرسة عبدالحميد رضوان الثانوية التابعة لإدارة دار السلام التعليمية، للاطمئنان على مستوى أدائهم فى الامتحان، والتأكد من قيامهم بتسجيل بياناتهم على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية بصورة صحيحة، موجها السادة الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

وفى ختام زيارته، أشاد الوزير بانتظام وانضباط سير الامتحانات وبهدوء اللجان، دون أى مشكلات تعوق سير العملية الامتحانية بالمحافظة، مؤكدًا أن الوزارة تبذل أقصى جهودها لإتمام الامتحانات بصورة منضبطة وآمنة وبهدوء، وتعمل على توفير الأجواء الملائمة لخدمة أبنائها الطلاب، حرصًا على تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة الدور الأول بمحافظة سوهاج 29558 طالبًا، من بينهم 8101 طالب بالشعبة الأدبية، و 19614 طالبا بالشعبة العلمية علوم، وعدد 1843 بالشعبة العلمية رياضيات، وذلك من خلال 70 لجنة سير على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى لجنة واحدة للطلاب المكفوفين ولجنة واحدة لطلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

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