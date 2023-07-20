عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أيام من تعرضه لحادث.. وفاة شقيقة الفنان أحمد هاني

أحمد هاني
أحمد هاني

كشف الفنان أحمد هاني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة شقيقته اليوم الخميس 20 يوليو، ولم يكشف عن تفاصيل الجنازة والعزاء. 

وكتب أحمد هاني عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون .. اختي ماتت .. ارجو تدعو لها». 

 

حادث أحمد هاني 

وكان، كشف الفنان أحمد هاني، في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تفاصيل الحادث المروع الذي تعرض له خلال الفترة الماضية. 

وكتب أحمد هاني، في منشوره عبر فيسبوك: «فيها حاجه حلوة.. خبطتني عربية وأنا راجع البيت قبل الفجر وطبعا اللي خبطني جري بس المصريين الجدعان جابوه وقاموا بالواجب معاه واتصلوا بالبوليس والإسعاف». 

وتابع أحمد هاني، قائلا: «ظهر شاب صيدلي (عبد الرحمن ) عدلني على وشي عشان النزيف يخرج بره لإني وقعت على ضهري وربنا جعله سبب رئيسي إني لسه عايش». 

وأضاف أحمد هاني: «المصريين الجدعان ما اكتفوش بالواجب اللي عملوه مع اللي خبطني وبس لا كمان أخدوا بطاقتي وراحوا يندهوا عليا في الشارع اللي ساكن فيه، لحد ما جابوا مراتي من البيت لإن من نعمة ربنا إني عملت الحادثة جنب البيت.. كل شوية هحكي لكم جزء من اللي حصلي.. ادعولي بالشفاء العاجل». 

احمد هاني

جراحة أحمد هاني 

وكان الفنان أحمد هانى، أجرى عملية جراحية ثانية بعد الحادث الذى تعرض له منذ فترة قصيرة، حيث أجرى العملية الأولى منذ أيام. 

ويقوم أحمد هانى بإجراء عمليته الثانية فى قدمه اليمنى، والتى تعرضت لإصابة بالغة بسبب الحادث.

وتكفلت نقابة المهن التمثيلية بعلاج الفنان الشاب أحمد هاني بعد تعرضه لحادث سير مروع.

وتابع أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، حالة أحمد هاني، حيث تكفل بكل شيء يخص علاج الفنان الشاب.

 

أحمد هاني 

أعلن الفنان محمد علي رزق، إصابة الفنان أحمد هاني، بإصابات بالغة ونقله إلى العناية المركزة بعد تعرضه لحادث سيارة مروع.

وكتب محمد علي رزق، من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك”: "زميلنا أحمد هانى عمل حادث سيارة صعب جداً وهو دلوقتي بالرعاية المركزة.. نسألكم الدعاء له بالشفاء وإنه يقوم بألف سلامة لأهله وحبايبه".

وكان أحمد هاني يشارك في دفعة مركز الإبداع بقيادة المخرج خالد جلال، والتي يدعم من خلالها المواهب الشابة بتقديم عروض مسرحية بعد تدريبهم.

وشارك الفنان محمد علي رزق بظهور متميز كـ"ضيف شرف" ضمن أحداث مسلسل "كشف ‏مستعجل"، الذي عرض حصريا على منصة ‏watch it‏ في موسم دراما رمضان 2023، وقام ‏ببطولته النجوم مصطفى خاطر، ومحمد عبد الرحمن، وهنادي هنا، وإلهام وجدي، ومحمد لطفي، ‏وآخرون، وينتمي المسلسل لدراما الـ 15 حلقة، وهو أول أعمال منصة ‏watch it‏ الأصلية في ‏موسم رمضان الماضي.‏

وكان محمد علي رزق تحدث عن الشخصية التي يقدمها ضمن أحداث المسلسل، وقال في تصريحات ‏صحفية: "أجسد مخرج مسرحي يدعى أمجد عبد السلام البنهاوي، ولديه فرقة مستقلة تعمل في ‏مسرح الهواه، وهي شخص يدعي دائما أنه فنان موهوب ومختلف".

ويضيف رزق قائلا: "أغلب ‏مشاهدي مع مصطفى خار وهنادي مهنا، وألتقي بباقي الأبطال محمد عبدالرحمن و محمد لطفي ‏وإلهام وجدي، ولكن ما يقرب من 80% من ظهوري يكون مع خاطر وهنادي".‏

أحمد هاني الفنان أحمد هاني حادث أحمد هاني شقيقة أحمد هاني وفاة شقيقة أحمد هاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في كيس قمامة| لماذا أرسل الزمالك درع الدوري للأهلي بطريقة مهينة؟.. اعرف الحكاية

أميرة الذهب |360 ثانية تكشف حيلة 3 سيدات لسرقة محل مجوهرات شهير بأكتوبر..صور

تصرّف مفاجئ من إمام عاشور مع كهربا في تتويج الأهلي بدرع الدوري

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

بعد إمام عاشور.. الأهلي يكشف عن صفقة جديدة قيمتها مليون ونصف دولار

جماهير الأهلي تفاجئ إمام عاشور بهتافات نارية في مباراة الحدود

محامي كهربا لـ إعلامي شهير: صدر ضدك حكم وتعويض بـ 2 مليون

خففنا الأحمال بنسبة 10%| ‏وزير الكهرباء يعلن موعد انتهاء أزمة انقطاع التيار

موضوعات متعلقة

الجمهور يتساءل .. رد فعل مفاجئ من طليقتي حسن شاكوش وأحمد الفيشاوي

حملة علشان ولادكم .. احسبوها صح| سميحة أيوب: التعليم يحمي الإنسان للأبد

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

ظهرت بالفوطة.. ليلا: هاجموني بسبب كليب في حمام مغربي

إعادة افتتاح مسرح السامر.. تكريم حمدي الوزير بحضور وزيرة الثقافة

بعد اتجاهها للتمثيل.. قرار جديد من انجي سلامة خطيبة هيثم أحمد زكي

محمد صلاح يروج لفيلم البطة الصفرا لـ محمد عبد الرحمن على إنستجرام

ترشيحاتنا

القومية للأنفاق توجه رسالة عاجلة لسكان المناطق المجاورة لمحطات القطار الكهربائي الخفيف

سيناريو في الأهلي لضم زيزو .. واللاعب يطلب 30 مليون جنيه للتوقيع

أحمد المسلماني : أزمة أوكرانيا وروسيا قد تكون أطول من الحرب العالمية الأولى..فيديو

بعد أيام من تعرضه لحادث.. وفاة شقيقة الفنان أحمد هاني

شاهد الروبوت شيكو يقاطع شريف عامر أثناء حديثه مع مخترعه الشاب.. فيديو

صندوق أبوظبي السيادي يوقع اتفاقات بـ 11.5 مليار دولار مع تركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة يوتيوبر شهيرة عن عمر يناهز الـ 22 عامًا لإصابتها بمرض غير متوقع

الزمالك فشل في خطفه|نجم الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة.. ولهذا السبب لم تتم

في كيس قمامة| لماذا أرسل الزمالك درع الدوري للأهلي بطريقة مهينة؟.. اعرف الحكاية

تعرف على الأعراض.. مرض يصيب العين بسبب التكييف

فيديو

بعد سنوات من الانقطاع.. حسام عاشور يكشف سبب تواجده في مقر الأهلي

ثلث اقتصاد العالم..كل ما تريد معرفته عن مجموعة بريكس المنافس الشرس للغرب..فيديوجراف

السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء بشكل متكرر| تفاصيل

فريق الأحلام.. الأهلي يفاوض نجم الدوري المغربي لضمه |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ