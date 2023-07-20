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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنفوجراف.. الوزراء: القبة الحرارية وراء ارتفاع درجات الحرارة وتستمر لهذا الموعد

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح الانفوجراف أن مصر وعدد من الدول العربية تتعرض في الوقت الحالي إلى ارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة يعاني منها المواطنون في هذه الدول وذلك نتيجة ظاهرة القبة الحرارية التي تسيطر على عدد من الدول في الوقت الحالي.

وتشمل الدول العربية التي تسيطر عليها ظاهرة القبة الحرارية وتشهد ارتفاعات حرارة غير مسبوقة: دول المغرب العربي.

وتصل درجات الحرارة المقاسة في الظل في هذه الدول إلى 50 درجة مئوية، وقد تستمر هذه الظاهرة لمدة أسبوع أو لمدة أكبر من ذلك.

 

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