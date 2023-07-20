لحظة هروب مصيفين من الرعب بعد رؤية سمكة قرش بسواحل البرتغال|شاهد

صور مقطع فيديو مفزع اللحظة التي هرع فيها رواد الشواطئ للفرار من المياه، قبالة سواحل البرتغال بعد اقترابهم من أماكن قريبة مع سمكة قرش.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، أُجبر السكان المحليون والمصطافون في شاطئ برايا في مدينة إسبينيو الأطلسية على إخلاء البحر بعد أن اقترب القرش الأزرق من الشاطئ في 19 يوليو.

في المقطع ، شوهد أطفال يتجمعون بالقرب من الشاطئ ويصيحون "سمكة قرش" بينما أدار رجل شجاع ظهره عليه وسار ببطء في المياه التي تصل إلى ركبتيه باتجاه الشاطئ.

رأى رجال الإنقاذ الذين كانوا يراقبون الوحش المهدد أنه يسبح في النهاية عائدًا إلى المياه العميقة قبل أن يختفي.

ومنذ ذلك الحين سُمح للباحثين عن الشمس بالعودة إلى المياه بعد أن غادروا المنطقة.

كانت هناك زيادة حادة في المشاهدات قبالة الساحل الإسباني هذا الصيف. في 16 يوليو ، ترك الناس يصرخون من الرعب بعد اكتشاف أسماك القرش القاتلة الكامنة في الماء على بعد أمتار قليلة من السباحين قبالة ساحل منتجع شعبي.