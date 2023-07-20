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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إسعاد يونس تعود للإنتاج بـ5 أفلام وتقدم جزءا ثانيا من أشهر أعمالها

اسعاد يونس
اسعاد يونس

قررت المنتجة والإعلامية إسعاد يونس العودة للإنتاج مرة أخرى وتقديم مجموعة كبيرة من الأفلام مع كبار النجوم.

وبدأت إسعاد يونس خطة الإنتاج بفيلم عصابة عظيمة والتى تقوم ببطولته حاليا بجانب مؤدي المهرجانات عنبة والمخرج وائل إحسان، وتم تحديد موسم رأس السنة الجديدة لطرح الفيلم.

كما علمت صدى البلد أن المنتجة والفنانة إسعاد يونس قررت إنتاج 5 أفلام دفعة واحدة يتم التجهيز لهم حاليا مع البدء فى تنفيذهم مع بداية العام الجديد، كما تعمل على تقديم جزء ثاني من أحد أفلام الشركة العربية المملوكة لها والذى حقق نجاحا كبيرا مع بداية الألفية الجديدة، ولكن لم يتم الإعلان حتى الآن عن اسم الفيلم ليكون مفاجأة للجمهور.

 

صاحبة السعادة 

وتستعد إسعاد يونس لتقديم حلقة مختلفة يوم الأثنين القادم من برنامجها الشهير صاحبة السعادة حيث أعلنت عن استضافتها لفريق عمل أغنية سطلانة وهم عبد الباسط حمود ومحمود الليثي وحمدي بتشان وحسن الخلغي.

 

أحدث مسلسلات إسعاد يونس 

وكان آخر ظهور تليفزيوني للفنانة إسعاد يونس فى موسم رمضان الماضي حيث شاركت فى مسلسل كامل العدد مع الفنانة دينا الشربيني.

 

تفاصيل كامل العدد

ويتكون مسلسل كامل العدد للنجمة دينا الشربيني من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي. 

اسعاد يونس المنتجة والإعلامية إسعاد يونس الاعلامية اسعاد يونس عصابة عظيمة وائل احسان

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