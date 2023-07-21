أوبو تطرح رينو Oppo Reno10 رسميا للحجز المسبق

طرحت شركة "أوبو" الصينية تشكيلة هواتفها الجديدة من "رينو" Oppo Reno 10 5G في السوق الهندي في وقت سابق من هذا الشهر، كاشفة عن أسعار طرز Pro الراقية ، لكنها لم تكشف آنذاك عن تفاصيل سعر Reno 10 النسخة القياسية.

الآن تم الكشف عن السعر الرسمي لـ Reno 10 في الهند، مع فتح باب الحجز للطلب المسبق للجهاز أيضًا. سيتم طرح طراز Oppo Reno 10 5G الجديد مقابل 32999 روبية هندية، مع بدء المبيعات الفعلية في 27 يوليو.

أوبو

مواصفات Oppo Reno10

يتميز جهاز أوبو رينو 10 الجديد بشاشة AMOLED تدعم مليار لون وحجمها 6.7 بوصة، دقة وضوح 1080x2412 بكسل مع كثافة بكسلات 394 نقطة لكل بوصة، معدل تحديث شاشة 120 هرتز، درجة سطوع قياسية 500 شمعة لكل متر مربع، مع زجاج واقي من Asahi Glass AGC DT-Star2

يتم تشغيل الجهاز الجديد من أوبو رينو بواسطة معالج من "ميدياتك" مجموعة شرائح Dimensity 7050 بتقنية 6 نانو ثماني النوى بتردد ميقاتي 2.6 جيجاهرتز، مع شريحة معالجة رسوميات الجرافيك من Mali-G68 MC4 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت روم، يمكن زيادتها عبر بطاقة microSDXC.

بالنسبة لإعداد الكاميرات نجد في اللوحة الخلفية 3 مستشعرات، الرئيسي بدقة 64 ميجابكسل فتحة عدسة واسعة ومعزز بتقنية PDAF الكاميرات الثانية تليفوتوغرافي بدقة 32 ميجابكسل والكاميرا الثالثة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل مع فلاش ليد وتقنية HDR وكاميرا سيلفي في المقدمة بدقة 32 فتحة عدسة واسعة.

يحزم هاتف أوبو بطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بسرعة 67 وات، مع نظام تشغيل أندرويد 13 يعمل في تكامل مع واجهة مستخدم ColorOS 13.1.