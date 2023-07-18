نحن على وشك الاقتراب من مواسم الأعياد والتخفيضات كما أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يوليو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف أوبو Oppo من موقع نون الإمارات بقيمة 40%، ليصل سعره إلى 1599 ريال سعودي.

عرض الموسم..خصم 40% على تحفة هواتف أوبو Oppo Reno

مواصفات هاتف أوبو Reno 6 Pro 5G

يتميز هاتف أوبو Oppo Reno 6 Pro 5G بشاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.55 بوصة، بدقة عرض+ FHD، مع معدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، وقارئ لبصمات الأصبع مدمج أسفل الشاشة.

ويعمل الهاتف Oppo بواجهة المستخدم ColorOS 13 المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 13.

ويتم تشغيل هاتف أوبو Reno 6 Pro 5G، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 870، والذي يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 و 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت.

ويقدم هاتف أوبو Oppo Reno 6 Pro 5G، بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها تأتى بدقة 64 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري OIS، مصحوبة بكاميرا فائقة الإتساع ultrawide تأتي بدقة 16 ميجابكسل، مع عدسة تليفوتوجرافية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

ويحتوي جوال أوبو Oppo Reno 6 Pro 5G، على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، إلى جانب بطارية بقوة 4500 مللي أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 65 وات.