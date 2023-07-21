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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان ملفت.. ليلى علوي تثير الجدل على البحر

ليلي علوي
ليلي علوي

حرصت الفنانة ليلى علوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية.

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تألقت ليلي علوي بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالألوان المبهجة المتناسقة مع الأجواء الصيفية.
ولم تبالغ ليلي علوي في ارتداء المجوهرات و الإكسسوارات مما منحها لوك مميز، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ليلي علوي على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.
https://www.instagram.com/reel/Cu7PoW1IiDN/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

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