سعر عقد ياسمين صبري يثير الجدل| رقم خرافي

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت ياسمين صبري بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول باللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

ظهرت ياسمين صبري في الصور حافية القدمين، وأكملت إطلالتها بعقد من دار الأزياء العالمية Dior، قد بلغ سعره 2,963 ريال سعودي أي ما يقرب من 30 ألف جنيه مصري.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.