عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعر عقد ياسمين صبري يثير الجدل| رقم خرافي

ياسمين صبري
ياسمين صبري

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

txt

بكاش مايوه.. ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالتها على البحر

txt

أسما شريف منير تخطف الأنظار بإطلالتها في دهب| شاهد

 

تألقت ياسمين صبري بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول باللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

ظهرت ياسمين صبري في الصور حافية القدمين، وأكملت إطلالتها بعقد من دار الأزياء العالمية Dior، قد بلغ سعره 2,963 ريال سعودي أي ما يقرب من 30 ألف جنيه مصري.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

ياسمين صبري سعر إطلالة ياسمين صبري اطلالات ياسمين صبري أسعار إطلالات ياسمين صبري اخبار ياسمين صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. التراجع عن رفع أسعار السجائر | وهذه قائمة بثمن 28 نوعًا

ربنا خالقنا برقبة.. دعاء فاروق ترد على انتقادات ملابسها بعد الحج

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

بشأن صفقة إمام عاشور.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

نقلا عن طبيب المنتخب.. أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

قرارعاجل من كولر بشأن كريم نيدفيد بعد العودة إلى الأهلي.. خاص

الأهلي يتقدم بطلب عاجل لاتحاد الكرة قبل مباراة تسليم درع الدوري.. تفاصيل

بلاستيك مزيف وكاذبة.. تصريح صادم من طليق نسرين طافش بعد طلاقهما

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة| ميرهان حسين تثير الجدل بإطلالتها على البحر.. تورم هذه الأماكن في الجسم علامة على مرض خطير

مفاجأة صادمة.. تورم هذه الأماكن في الجسم علامة على مرض خطير

بكاش مايوه.. ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالتها على البحر

طريقة عمل ماك آند تشيز مقلي.. بمذاق لا يقام

أسما شريف منير تخطف الأنظار بإطلالتها في دهب| شاهد

علامات خطيرة تشير لنقص حمض الفوليك.. احذر

طريقة عمل دجاج بالخلطة اليونانية.. جديدة ولذيذة

بفستان لافت.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

ترشيحاتنا

غير متوقع.. الكشف عن أكبر تهديد لوجود البشرية

مارسيلو المصري| تعرف على لاعب بالدرجة الثانية تلقى عرضين من أوروبا

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 .. هل تعلنها التعليم الأسبوع القادم؟|تفاصيل

تدهور مقلق .. حمى الضنك تفتك بدولة آسيوية

توقيع 10 اتفاقيات في ملتقى الأعمال السعودي التركي بـ جدة

عثروا عليه ميتًا داخل سيارته.. تحذيرات من حر وفيضانات قاتلة في اليابان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مكرونة بشاميل بالقشطة.. بمذاق لا يقاوم

لهذا السبب.. المياه تتحول إلى اللون الأحمر على سواحل الدنمارك

سعر عقد ياسمين صبري يثير الجدل| رقم خرافي

شاهد.. موقف خطير يجمع بين أسد بحر ومدربته في إسبانيا

فيديو

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

4 أعوام على وفاته.. خطيبة هيثم أحمد زكي تدخل عالم الفن.. فيديوجراف

القبة الحرارية تغطي مصر.. الطقس يسجل هذه الدرجة لأول مرة.. فيديو

انخفاض جديد في الذهب .. وسعر عيار 21 الآن مفاجأة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ