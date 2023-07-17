بعد محاولات تخلصها من حياتها| 10 صور تبرز جمال ميرنا هشام

تصدرت الفنانة الشابة ميرنا هشام مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أنباء تخلصها من الحياة.

تعتبر ميرنا هشام من المشاهير اللاتي تحرص على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بأبرز صورها.

كشفت صور ميرنا هشام عن إطلالاتها التي تجمع بين الأناقة و البساطة، فهي تميل إلي الملابس الكاجوال و العصرية الغير مبالغ فيها.

تتسم إطلالات ميرنا هشام بأنها مواكبة لأحدث صيحات الموضة، كما تعتمد على القطع المتناسقة مع قوامها الرشيق، وتقوم بتنسيق الإكسسوارات و الحقائب و الأحذية التي تمنحها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد ميرنا هشام على تسريحات الشعر و صيحات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها وملامحها.

ميرنا هشام

ميرنا هشام

ميرنا هشام

ميرنا هشام

ميرنا هشام

ميرنا هشام

ميرنا هشام

ميرنا هشام

ميرنا هشام

ميرنا هشام