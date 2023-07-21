أول معرض للفنون التشكيلية في مدينة المحلة بالغربية.. صور

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، افتتاح أول معرض للفنون التشكيلية تحت إشراف الفنان الدكتور أحمد رجب، منسق المعرض، وبمشاركة كوكبة متميزة من الفنانين التشكيليين من بينهم الفنان العالمي عادل بنيامين والفنان المهندس عبد الرحمن بن شوكت لاشين.

وقال الفنان التشكيلي أحمد رجب، إن المعرض أقيم بمدينة المحلة الكبرى، وجرى عرض بعض اللوحات الفنية للفنانين المشاركين في المعرض، مضيفاً :«وفي لفتة جميلة قدمت إحدى المشاركات في المعرض لوحاتها الفنية رغم أنها لم يحالفها الحظ في تعليم القراءة والكتابة إلا أنها قدمت لوحتين فنيتين».

وفي نهاية المعرض، حرص الفنان التشكيلي الدكتور أحمد رجب، على تقديم شهادات تقدير ودروع لكل الفنانين المشاركين في هذا المعرض لتشجيعهم وتحفيزهم على مواصلة الإبداع والتفوق الفني، وسط إشادة وانبهار كبير بهذا الحدث الثقافي والفني الكبير.

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