عمر بطيشة: أول كتاب يصاحبني في رحلتي إلى أي مكان القرآن الكريم

‏قال الإذاعي والشاعر الكبير عمر بطيشة، إن أول كتاب سوف يصاحبه في أي رحلة له، وفي أي مكان هو القرآن الكريم، مؤكدا أنه يجب أن يكون معه في كل مكان.



‏وتابع عمر بطيشة خلال لقائه في برنامج "العاشرة"، مع الإعلامي "سعيد محفوظ"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القرآن الكريم أعظم كتاب في الكون والوجود كله، وأن اسرار الوجود كله موجودة في هذا الكتاب المعجز، ولن تمل منه مهما تقرأ وستكتشف اسرار جديدة كل مرة.

الشيخ منصور الشامي الدمنهوري



‏ وأضاف أن أكثر قارئ يحبه هو الشيخ منصور الشامي الدمنهوري وأن هذا الشيخ تلاوته بها غموض وسحر وصوته ينقلك إلى عوالم خفية.