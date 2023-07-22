عمر بطيشة: تقاضيت 50 جنيها عن ديواني الأول

‏قال الإذاعي والشاعر الكبير عمر بطيشة، ان نشر قصائده كان له فارق كبير بالنسبة له وشجعه على المداومة والاستمرارية، مما جعله يرغب في نشر الديوان الثاني والثالث والرابع.



‏وتابع عمر بطيشة خلال لقاء له في برنامج "العاشرة"، مع الإعلامي “سعيد محفوظ “،المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأجر الذي من الممكن أن يحصل عليه من أغنية واحدة قد يوازي اجر ديوان كامل، مضيفا أن أول اجر تقاضاه عن ديوانه الأول كان 50 جنيه.

كلية الإعلام



‏وأضاف انه درب الفرقة الثالثة والرابعة كلية الإعلام وأعطى لهم محاضرات في الإذاعة وكان من بينهم الدكتور حسن عماد مكاوي، وصلاح الدين مصطفى، ونجوان قدري.