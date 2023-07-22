أمريكا وأستراليا تتحديان الصين بسفينة جديدة

أدخلت أمريكا سفينة حربية إلى الخدمة في أستراليا ، خلال حدث جرى في سيدني، اليوم السبت، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

يعد الأمر سابقة، لأنه أول مرة تنضم فيه سفينة تابعة للبحرية الأمريكية للخدمة في ميناء غير أمريكي.

جرى الإفصاح عن ذلك في حفل عام في قاعدة بحرية أسترالية في ميناء سيدني، وانضمت رسميا إلى الأسطول النشط للبحرية الأمريكية.

وتم تشغيل السفينة القتالية الساحلية، التي سميت على اسم سفينة البحرية الملكية الأسترالية التي غرقت أثناء دعم عمليات الإنزال البحرية الأمريكية في جوادال كانال عام 1942.

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس في بيان "يمكن للأستراليين أن يفخروا بأن هذه السفينة، التي صممتها شركة محلية في ولاية أستراليا الغربية وسميت تيمنا (بالسفينة) إتش.إم.إيه.إس كانبيرا، يجري تشغيلها هنا لأول مرة في تاريخ البحرية الأمريكية".

وأضاف أن تشغيل السفينة في المياه الأسترالية يعكس "التزامنا المشترك بدعم النظام القائم على القواعد".

يأتي الاحتفال بينما تنظم تدريبات تاليسمان سابر العسكرية التي تُجرى كل سنتين بين الولايات المتحدة وأستراليا، والتي تعد تحديا للصين التي تزيد تواجدها في منطقة المحيطين الهندي والهادي.