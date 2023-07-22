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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم مطروح: غرفة العمليات لم تتلق شكاوى من امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح يتابع سير الامتحانات

أكد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن غرفة العمليات الرئيسية لم تتلق أي بلاغات أو شكاوى تتعلق بالعملية الامتحانية.

 

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جاء ذلك خلال تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل (إعدادي/ ثانوي) بمدارس الحمام الإعدادية بنين والحمام الثانوية بنين والحمام الثانوية بنات، بحضور الدكتورة رحاب قاسم، مدير الإدارة التعليمية، وذلك للاطمئنان على توافر الأجواء التربوية المناسبة لأبنائنا الطلاب.

وقال "شحاتة" إن امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل جاءت في مستوى الطالب، والورقة الامتحانية طباعتها جيدة ومطابقة للوزن النسبي والمواصفات الفنية للورقة الامتحانية، وفق ما جاء من المركز القومي للامتحانات وكذلك مديرو عموم تنمية المواد الدراسية بالوزارة.

ووجه مدير المديرية مديري الإدارات التعليمية بمراعاة ظروف الطلاب وتقديم جميع أوجه الدعم والتيسير عليهم في سبيل أداء الامتحانات في ظل مناخ تربوي جيد بسهولة ويسر.

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