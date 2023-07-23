في فئة الـ 2000 جنيه.. أرخص القلايات الهوائية Air Fryer في السوق المصري

تعد القلايات الهوائية Air Fryer من أفضل الخيارات الصحية حيث تقوم بإعداد الطعام المقلي بدون أي زيوت مما يجعله مفيد للرجيم و اختيار مثالي لمن يعانون من الأمراض المزمنة، وتقوم فكرة القلايات الهوائية على تدوير الهواء الساخن بسرعة حول الطعام بإستخدام القليل من الزيت أو بدونه لطهي طعام صحي خالي من الدهون ذات طبقة مقرمشة.



تعيد القلايات الهوائية تسخين الطعام بنتائج تتفوق على الميكرويف العادي. بالإضافة إلى ذلك ، تتطلب القلايات الهوائية كمية قليلة من الزيت لجعل الأطعمة مقرمشة ، مما يعني جزءًا بسيطًا من السعرات الحرارية والدهون في طرق الطهي التقليدية ، مثل القلي العميق.



يجد بعض الأشخاص مشكلة عند محاولة العثور على القلايات الهوائية لذلك سنستعرض أرخص قلاية هوائية في مصر التي ظهرت مؤخرا تحت العلامة التجارية "جروب تايجر".

تفاصيل القلاية الهوائية جروب تايجر Group Tiger

• العلامة التجارية: جروب تايجر

• النوع: قلاية بدون زيت

• الموديل: KR-A-3-GRE

• الخامة: متعدد

• الطاقة: 1300 وات

• السعة: 6 لتر

في فئة ال 2000 جنيه..أرخص القلايات الهوائية Air Fryer في السوق المصري

• شاشه تاتش ال سي دي

• ايقاف التشغيل التلقائى

• مؤقت زمنى

• قلى وتحميص الخبز

• اعادة تسخين

• الوزن: 3 كجم - 3.5 كجم

• الابعاد: 27×31×29 سم

الملحقات:-

• رف للقلاية

• 12 كوب سيلكون كاب كيك

• الضمان: سنة

يتوفر سعر القلاية الهوائية في السوق المصري بسعر 2499 جنيه فقط.