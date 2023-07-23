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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أكل عيش.. تعليق ناري من أحمد فهمي على انتقال إمام عاشور لـ الأهلي

أحمد فهمي
أحمد فهمي

حل أبطال فيلم "مستر إكس"،  أحمد فهمي، ومحمد أنور، وأوس أوس، ضيوفًا على الإعلامي عمرو أديب، برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

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وعلق الفنان أحمد فهمي، على انضمام إمام عاشور إلى النادي الأهلي، قائلا: "رمضان صبحي مشي من الأهلي عادي، والجمهور لازم يعرف ويأهل نفسه أن اللاعيبة مش زي ما هما فاكرين، لأن هذا أكل عيشه والكل مهتم بأكل العيش".

 

وأضاف أحمد فهمي: "إن حازم إمام ميروحش الأهلي ده كان زمان، وأنا بحب رمضان صبحي جدا، وبقيت مؤهل إن أي حد يمشي من الأهلي".

 

ووجه رسالة للجماهير قائلا: "بقول للجمهورين شجع ناديك بس سواء الأهلي أو الزمالك، وإمام جه الأهلي هشجعه، ولو مشي راح الزمالك جمهور الزمالك يشجعه".

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